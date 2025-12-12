 Aller au contenu principal
Clément Bresson : « Il y a autant d’artistes au foot qu’au théâtre »
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 11:54

Du 26 novembre au 14 décembre, le sociétaire de la Comédie-Française Clément Bresson joue un seul en scène très personnel, Pour en finir avec le football . Le comédien de 44 ans passé par le Stade de Reims chez les jeunes parle de son rapport passionné au ballon, de ses rêves brisés et du foot comme un art à part entière. Entretien avec des gestes techniques.

Un mercredi soir, dans la galerie du Carrousel du Louvre. Il y a pire comme endroit pour se mettre à nu et se présenter seul sur scène pour un spectacle qui ressemble à une thérapie. Dans son singulis Pour en finir avec le football , le sociétaire de la Comédie-Française Clément Bresson marie ses deux terrains de jeu préférés, le foot et le théâtre. L’histoire de Paul-Émile Clément, qui rêve d’une vie de ballon rond et de devenir joueur professionnel, c’est en grande partie la sienne. Comment ne pas se faire bouffer par une passion devenue obsessionnelle ? C’est une des nombreuses questions à laquelle il a tenté de répondre pendant près de deux heures d’entretien, dans sa loge de la Comédie-Française où on trouve un matelas, un ballon de foot et plein d’autres bricoles. Dans les couloirs, on entend se jouer Une mouette , l’adaptation de l’œuvre de Tchekhov, mais le comédien de 44 ans, toujours plein d’adrénaline et un peu essoufflé, ne s’arrête pas de parler. Quand on le quitte dans un Paris presque silencieux, on est déjà jeudi.

Qu’est-ce qui est beau dans le foot ?

Propos recueillis par Clément Gavard, à Paris pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
