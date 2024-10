Salmonelles : le géant italien Ferrero accusé d'avoir minimisé les contaminations en 2022

En 2022, des centaines de contaminations avaient au total été comptabilisées par les autorités sanitaires européennes, notamment des enfants de moins de 10 ans.

Visé par des enquêtes en France et en Belgique, le géant agroindustriel italien Ferrero, fabricant du Nutella et des Kinder, est soupçonné d'avoir minimisé l'ampleur des contaminations aux salmonelles en 2022, selon un reportage diffusé jeudi 17 octobre sur France 2 . L'épisode avait entraîné des centaines de cas de salmonellose dans plusieurs pays européens.

L'industriel avait indiqué dans un communiqué en avril 2022 que la présence de salmonelles avait été "détectée le 15 décembre 2021" dans son importante usine d'Arlon, dans les Ardennes belges. Une présence imputée "après une enquête approfondie" à "un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières".

Selon l'émission Complément d'enquête diffusée jeudi soir par France 2 et que l' AFP a pu visionner, ce sont au total 81 échantillons provenant de l'usine belge qui se sont avérés positifs à la salmonelle, prélevés "sur une période de production de deux mois entre le 3 décembre 2021 et le 25 janvier 2022" . L'émission s'appuie sur un document notamment signé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), publié en ligne mais passé quasiment inaperçu.

Sollicitée par l' AFP jeudi, l'entreprise "entend souligner que la qualité et la sécurité de ses produits ont toujours été et seront toujours au coeur de ses préoccupations", et qu'elle "rejette toutes allégations selon lesquelles il aurait pu en être autrement" .

Retraits massifs de produits fabriqués en Belgique

En avril 2022, le groupe italien avait dû procéder à des retraits massifs de produits fabriqués en Belgique (Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi ou Schoko-Bons), après le signalement de dizaines de cas de salmonellose dans plusieurs pays d'Europe.

Des centaines de contaminations avaient au total été comptabilisées par les autorités sanitaires européennes, notamment des enfants de moins de 10 ans, sans aucun décès signalé. La salmonellose provoque des symptômes proches de ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë.

Accusé notamment par des associations de défense des consommateurs d'avoir tardé à réagir, Ferrero est la cible d'enquêtes judiciaires en Belgique et en France. Raison pour laquelle l'entreprise observe auprès de l' AFP que "des investigations (auxquelles s'applique notamment le secret de l'instruction) sont en cours" et qu'elle "ne peut donc pas faire davantage de commentaires".

Le site de production d'Arlon, fermé plusieurs jours mi-2022 avant d'obtenir un feu vert définitif des autorités sanitaires belges en septembre, avait dû mettre de nouveau sa production partiellement en arrêt en juillet 2023 après la découverte de la même bactérie dans des "murs et plinthes".