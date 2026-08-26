Saliba file en Liga !
Saliba à Villarreal. L’une des très bonnes surprises du Mondial canadien, Nathan Saliba, rejoint le sous-marin jaune. Auteur d’un but sur coup franc et de deux passes décisives (dont une magnifique contre la Suisse) avec l’équipe de Jesse Marsch, le milieu central de 22 ans quitte Anderlecht contre 15 millions d’euros selon la presse belge, seulement un an après son arrivée pour près de huit fois moins cher.
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