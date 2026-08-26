Nouveau coup dur pour l'OGC Nice

Les Aiglons perdent encore des plumes. Déjà privé de l’expérimenté milieu de terrain Laurent Abergel, victime des ligaments croisés, l’OGC Nice devra se passer d’une nouvelle pièce essentielle de son effectif . Très précieux pour le Canada lors de la dernière Coupe du monde et espéré comme le taulier de la défense niçoise cette saison, Moïse Bombito va subir une opération au tibia .

Nice Matin confirme que le joueur, victime d’une fracture à cet endroit la saison dernière, va devoir passer par la case opération pour soigner ses douleurs. Bombito était pourtant attendu courant septembre par le club azuréen pour jouer en Ligue 1 , après son retour de vacances et de sélection.…

ABS pour SOFOOT.com