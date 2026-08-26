Moussa Diaby de retour dans son ancien club

Retour à la case départ. Moussa Diaby, joueur de Al-Ittihad depuis 2024, va retourner en Allemagne et au Bayer Leverkusen . Comme annoncé par Sky Sports et confirmé par L’Équipe , Moussa Diaby devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours en Allemagne et signer son contrat avec le Werkself . Le Bayer devrait filer 30 millions d’euros au club saoudien pour s’octroyer les services de son ancien joueur, et ce jusqu’en 2031.

Diaby et Leverkusen : acte 2

Avant de rejoindre Aston Villa puis les pétrodollars du championnat saoudien, Diaby s’était surtout révélé du côté de Leverkusen, y signant quatre saisons de haute volée, entre 2019 et 2023 . L’ailier droit formé au PSG y avait notamment joué 172 matchs pour un beau total de 49 buts et ses belles performances avaient suffi à Didier Deschamps pour le convoquer en équipe de France. Diaby avait notamment joué une belle brochette de 8 matchs avec les Bleus lors de la saison 2021-2022.…

ABS pour SOFOOT.com