Enrique et Dembélé : un aoûtien vaut mieux que deux tu l'auras

Après un début de saison raté, Ousmane Dembélé ne se déplacera pas à Lille, vendredi, pour la deuxième journée de Ligue 1. Luis Enrique préfère le renvoyer en vacances pour pouvoir compter sur lui au moment où ça comptera vraiment. Ces dernières années, cette gestion a fait ses preuves.

Entré plus que jamais dans la caste des très grands tacticiens ces deux dernières années, Luis Enrique ne manque jamais une occasion de prouver qu’il est aussi un remarquable manager. Sous ses airs autoritaires, l’Espagnol joue aussi souvent au papa poule. Dimanche, à Rennes, il avait enfilé la première casquette en sortant Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia à la pause avant de leur adresser quelques petites piques au coup de sifflet final. Soucieux de l’état de forme du Français, le coach lui a alors accordé quelques jours de vacances. « En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe » , a écrit le club à travers un communiqué laconique. Si on peut imaginer une sanction après des prestations décevantes, la décision ressemble bien plus à une mise au repos qu’une mise au ban.

La force de l’habitude

Ce n’est effectivement pas la première fois que le PSG version Luis Enrique permet à ses joueurs de souffler en pleine saison, même au tout début de l’exercice. Lors des deux dernières années, Achraf Hakimi avait bénéficié de plusieurs jours de repos, au même titre que le Ballon d’or ou de Willian Pacho, qui avait vu ses vacances de Noël prolongées l’an passé. Les matchs manqués par ces trois-là s’inscrivent dans la gestion sur le long terme. Qui se souviendra que Dembouz n’a pas disputé la deuxième journée de Ligue 1 contre Lille en cas de troisième sacre consécutif en Ligue des champions ? Durant la saison 2024-2025, sept cadres avaient été envoyés en vacances après la demi-finale remportée contre Arsenal : Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Fabián Ruiz. Une réoxygénation bienvenue puisque Paris avait enchaîné avec des démonstrations contre Reims, en finale de Coupe de France, et l’Inter Milan, en C1.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com