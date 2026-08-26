Bouaddi signe à Manchester City, Lille touche le jackpot
De la Ligue des talents à la Ligue de la démesure. C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : le milieu de terrain de Lille, Ayyoub Bouaddi (18 ans), signe officiellement à Manchester City . Les Citizens ont déboursé 95 millions d’euros plus cinq de bonus pour s’attacher les services du joyau marocain, qui portera le numéro 32 , comme au LOSC.
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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