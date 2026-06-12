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Saliba et T.Hernandez absents de l'entraînement du jour
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 20:59

Saliba et T.Hernandez absents de l'entraînement du jour

Saliba et T.Hernandez absents de l'entraînement du jour

La (petite) tuile. William Saliba et Théo Hernandez ne participeront pas à l’entraînement collectif ce vendredi . Les deux défenseurs de l’équipe de France ont été préservés par le staff des Bleus .

À quatre jours de l’entrée des Tricolores dans la compétition, le défenseur d’Arsenal, touché au dos mais qui a disputé 45 minutes face à l’Irlande du Nord, s’était contenté de courir à l’issue de l’échauffement, jeudi . Le central des Gunners devrait suivre le même programme ce vendredi lors de la séance ouverte au public.…

TM pour SOFOOT.com

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