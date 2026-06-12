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Le Canada glane le premier point de son histoire en Coupe du monde
information fournie par So Foot•12/06/2026 à 23:04
Le Canada glane le premier point de son histoire en Coupe du monde
Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine
Buts : Larin (78
e
) pour les
Canucks
// Lukic (21
e
) pour les Zmajevi
Combien ? Les millions de supporters qui se sont rendus aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026 sont encore tombés de leur chaise. Malgré le coût des parkings, des logements ou encore des transports en commun, ces derniers ne devaient pas s’attendre aux prix ...
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