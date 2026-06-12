Les prix exhorbitants dans une fan zone de Los Angeles

Combien ? Les millions de supporters qui se sont rendus aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026 sont encore tombés de leur chaise. Malgré le coût des parkings, des logements ou encore des transports en commun, ces derniers ne devaient pas s’attendre aux prix de la fan zone de Los Angeles.

Une photo prise par une supportrice et publiée sur X a révélé le coût d’une boisson. Spoiler : c’est encore plus cher que ce que vous imaginiez.…

TM pour SOFOOT.com