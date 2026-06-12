Le Barça lance une action en justice contre Florentino Pérez
Le torchon continue de brûler. Le FC Barcelone a annoncé ce vendredi dans un communiqué avoir déposé une demande de conciliation préalable à l’engagement de poursuites pénales pour diffamation contre Florentino Pérez . Cette action fait suite à des déclarations du président du Real Madrid, réélu jusqu’en 2030, lors de sa conférence de presse exceptionnelle du 12 mai et lors d’une interview accordée aux médias le lendemain.
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