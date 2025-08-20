 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Salah pense qu’Arsenal est le favori pour la Premier League
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 21:10

Salah pense qu’Arsenal est le favori pour la Premier League

Salah pense qu’Arsenal est le favori pour la Premier League

Beau coup de bluff.

Tout juste élu meilleur joueur de la dernière saison de Premier League, notamment grâce à son titre avec les Reds et ses 29 buts et 18 passes décisives, Mohamed Salah a fait une déclaration étonnante lors de cette cérémonie. Questionné sur Arsenal, l’Égyptien a assuré que les Gunners, trois fois deuxièmes sur les trois dernières saisons, étaient favoris pour le titre de la Premier League. Histoire de ne pas mettre trop de pression aux siens ?…

TM pour SOFOOT.com

Sport
