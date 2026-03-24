« Putain de ta mère... » : Sonia Bompastor pète un câble sur l'arbitrage pendant Arsenal-Chelsea

Doucement, non ? Hors d’elle sur un but refusé à Veerle Buurman peu avant la mi-temps d’Arsenal-Chelsea, en quarts aller de Ligue des champions, Sonia Bompastor a littéralement pété un câble . La retransmission télévisée a permis d’entendre des propos très virulents envers l’arbitre de la rencontre : « Elle est même pas late (en retard, NDLR) . Elle a pas sauté c’est tout. NO WAY ! » , a-t-elle crié de rage sur son banc de touche juste après la confirmation du VAR check.

Pas redescendue pour autant, Bompastor s’est directement adressée au corps arbitral , mené par la Roumaine Ionela Peşu. « Bande d’enc*lés. Petite putain de ta mère la p*** », a-t-elle lancé. Prise sur le fait par la retransmission TV et les micros de l’Emirates Stadium, Sonia Bompastor pourrait possiblement être sanctionnée par les instances de l’UEFA pour ce dérapage incontrôlé.…

TJ pour SOFOOT.com