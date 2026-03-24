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Avantage Arsenal dans le choc 100% anglais en C1
information fournie par So Foot•24/03/2026 à 23:00
Avantage Arsenal dans le choc 100% anglais en C1
Arsenal 3-1 Chelsea
Buts : Blackstenius (23
e
), Kelly (32
e
) et Russo (76
e
) pour les Gunners // James (66
e
) pour les Blues
Doucement, non ? Hors d’elle sur un but refusé à Veerle Buurman peu avant la mi-temps d’Arsenal-Chelsea, en quarts aller de Ligue des champions, Sonia Bompastor a littéralement pété un câble . La retransmission télévisée a permis d’entendre des propos très virulents ...
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La vengeance est un plat qui se mange froid. Nutritionniste spécialisée dans le sport, Itziar Gonzalez a très mal vécu la fin de sa collaboration avec le Real Madrid . Engagée par le club pour améliorer la nutrition des joueurs, Gonzalez a dû faire face aux nombreuses ...
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information fournie par France 24•24.03.2026•22:32•
C'est ce mardi que le Sénégal dépose un recours devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne pour contester le titre de champion d’Afrique attribué au Maroc par la CAF. C'est le début peut être d'une longue procédure qui pourra durer plusieurs mois avant de ...
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La ministre des Sports Marina Ferrari a annoncé mardi avoir saisi la justice concernant "plusieurs pratiques internes" à la Fédération française du sport automobile (FFSA), dont "l'attribution de subventions", qui soulèvent de "sérieuses interrogations quant à ...
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