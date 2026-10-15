Salah brille en Finlande, l'Ajax et Getafe accrochés à l'Est
Hajduk 2-1 Ajax
Buts : Bamba (37 e ) et Soticek (55 e ) pour les Maîtres des mers // Klaassen (53 e ) pour les Bataves. …
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Buts : Bamba (37 e ) et Soticek (55 e ) pour les Maîtres des mers // Klaassen (53 e ) pour les Bataves. …
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Masterclass. Avant le coup d’envoi de la 30 e journée de MLS entre le Los Angeles FC et Austin, une rencontre remportée 3-1 par le club californien grâce à des pions de Denis Bouanga et Heung-min Son, la fille d’Hugo Lloris , Anna-Rose, a fait fondre les Américains. ... Lire la suite
Plus d’infos à venir… Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Buts : Patrik Schick (29 e et 41 e sur penaltys), Malik Tillman (32 e ) et Maza (88e) pour les Allemands. … MP pour SOFOOT.com
CSKA Sofia 0-2 AS Monaco Buts : Joël Zwarts (76 e ) pour les Bulgares // Paris Brunner (3 e ) et Ansu Fati (43 e ) pour les Monégasques. Cinq ans que l’on attend une équipe capable d’exploser des adversaires pour remporter la fameuse C4. Peut-être que ce soir marque ... Lire la suite
Olympique lyonnais – Crystal Palace Buts : Tolisso (8 e ), Nuamah (45 e +2), Šulc (76 e ) pour l’OL // Pino (50 e ) et Kamada (82 e ) pour les Eagles Pour Pierre Sage, un retour à Lyon est toujours un moment spécial. C’est ici que sa carrière a pris un tournant ... Lire la suite
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