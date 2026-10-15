Rennes renverse l'OFI Crète et souffle un bon coup

Mené dès le premier quart d'heure, le Stade rennais a renversé l'OFI Crète en fin de match, porté par le but et l'énergie de Mahamadou Nagida (2-1). Un soulagement pour les Bretons et Franck Haise, qui met fin à sa série noire de 17 matchs sans gagner en Ligue Europa.

Rennes 2-1 OFI Crète

Buts : Nagida (77 e ) et Aït-Boudlal (90 e ) pour les Rouge et Noir // Fountas (10 e ) pour les Grecs

Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com