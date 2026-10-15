Au tour de Marseille de soutenir le mouvement lycéen

Les matchs se suivent, le message reste. Déjà aperçus à Lens ou au Parc des Princes, les soutiens au mouvement lycéen affluent dans les stades français. Cette fois, place aux South Winners.

Toute la France fait bloc

Alors que l’OM se trouve en difficultés face à l’Olympiacos, l’illustre groupe marseillais envoie un signal positif au Vélodrome. Tout en haut, une banderole a été affichée, où l’on y lit « Soutien à notre jeunesse » . Un ralliement de taille, quand on connaît la répression des supporters par le gouvernement et ses hordes de préfèts.…

MP pour SOFOOT.com