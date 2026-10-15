La fille d'Hugo Lloris bluffe tout un stade de MLS
Masterclass. Avant le coup d’envoi de la 30 e journée de MLS entre le Los Angeles FC et Austin, une rencontre remportée 3-1 par le club californien grâce à des pions de Denis Bouanga et Heung-min Son, la fille d’Hugo Lloris , Anna-Rose, a fait fondre les Américains. Comment ? En interprétant mercredi soir « The Star-Spangled Banner » , l’hymne des États-Unis, a cappella au BMO Stadium. Il faut dire qu’à 16 ans , l’aînée de la fratrie Lloris a plutôt assuré.Post Instagram Voir sur instagram.com
Un papa aux anges
Sa performance a forcément ému l’ancien capitaine des Bleus, tout sourire, qui a immortalisé le moment en posant avec sa fille . Elle a été récompensée par une ovation de tout le stade, un câlin de son papa, un bouquet de fleurs et un « You did it » de sa maman, présente en tribunes. Le club s’est empressé de partager la séquence après la victoire du LAFC, avec ce commentaire : « Une famille talentueuse » . Côté terrain, ce succès permet à l’ancien portier de l’équipe de France et à ses coéquipiers de pointer à la 6 e place du championnat après 30 matchs, une position qui leur permet de viser une qualification pour les phases finales de la MLS.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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