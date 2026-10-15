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La fille d'Hugo Lloris bluffe tout un stade de MLS
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 21:45

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La fille d'Hugo Lloris bluffe tout un stade de MLS

La fille d'Hugo Lloris bluffe tout un stade de MLS

Masterclass. Avant le coup d’envoi de la 30 e journée de MLS entre le Los Angeles FC et Austin, une rencontre remportée 3-1 par le club californien grâce à des pions de Denis Bouanga et Heung-min Son, la fille d’Hugo Lloris , Anna-Rose, a fait fondre les Américains. Comment ? En interprétant mercredi soir « The Star-Spangled Banner » , l’hymne des États-Unis, a cappella au BMO Stadium. Il faut dire qu’à 16 ans , l’aînée de la fratrie Lloris a plutôt assuré.

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Un papa aux anges

Sa performance a forcément ému l’ancien capitaine des Bleus, tout sourire, qui a immortalisé le moment en posant avec sa fille . Elle a été récompensée par une ovation de tout le stade, un câlin de son papa, un bouquet de fleurs et un « You did it » de sa maman, présente en tribunes. Le club s’est empressé de partager la séquence après la victoire du LAFC, avec ce commentaire : « Une famille talentueuse » . Côté terrain, ce succès permet à l’ancien portier de l’équipe de France et à ses coéquipiers de pointer à la 6 e place du championnat après 30 matchs, une position qui leur permet de viser une qualification pour les phases finales de la MLS.…

TM pour SOFOOT.com

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