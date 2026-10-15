Le Danemark perd l’un de ses plus grands sélectionneurs
Six ans après le hold-up au Championnat d’Europe 1992, les Dynamites danoises proposaient un jeu plus léché sur les terrains français. Emmené par les frères Laudrup, Copenhague se souvient encore de ce quart de finale de Coupe du monde perdu face au Brésil. Sur le banc Bo Johansson, qui restera jusqu’au zéro pointé de l’Euro 2000. Grand homme du football danois sans en être originaire, le Suédois vient de nous quitter à l’âge de 83 ans.
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