Automobile : les voitures électriques et hybrides rechargeables sont 11% plus chères à indemniser, selon les assureurs

Remplacer les batteries en cas d'accident coûte plus cher car les constructeurs n'en facilitent pas toujours l'accès pour les dépanneurs ou même la réparabilité.

( AFP / ALEX MARTIN )

Les batteries, parfois difficilement réparables, alourdissent la facture pour les voitures électriques et hybrides rechargeables, qui coûtent 11% de plus à indemniser que les voitures essence et diesel de même génération, selon une étude de France Assureurs publiée jeudi 6 octobre.

Les batteries représentent entre un tiers et la moitié du prix d'une voiture électrique , précise le syndicat patronal sectoriel dans son étude, pour laquelle il a analysé les données d'indemnisations d'1,9 million de véhicules.

Remplacer les batteries en cas d'accident coûte plus cher car les constructeurs n'en facilitent pas toujours l'accès pour les dépanneurs ou même la réparabilité, selon France Assureurs. La fédération demande que la réglementation européenne durcisse les règles pour les constructeurs, afin qu'ils soient obligés de rendre leur batterie plus facilement réparables dès leur conception.

En ne regardant que les indemnités versées par les assurances pour les dommages aux véhicules, en excluant donc celles versées lorsque le conducteur est responsable d'un accident, le surcoût de l'électrique est même de 14% pour les assureurs.

Coquetteries coûteuses

France Assureurs a également remarqué que les marques 100% électriques, comme l'américain Tesla, avaient des pièces plus difficiles d'accès pour les réparateurs que les constructeurs traditionnels.

Elle n'a en revanche pas constaté de différence majeure entre les accidents provoqués par les propriétaires de voitures électriques par rapport aux thermiques.

Les constructeurs de voitures électriques ont également tendance à multiplier les bandes lumineuses à l'avant et à l'arrière du véhicule pour renforcer l'esthétique futuriste. Des coquetteries coûteuses : les indemnités versées pour les bris de glace (optiques de phare et pare-brise) sont 24% plus élevées pour les voitures électriques .

Pour contenir l'augmentation des coûts avec l'électrification du parc automobile, France Assureurs demande également aux constructeurs de favoriser la libre-concurrence entre réparateurs, notamment en facilitant l'accès aux pièces et aux outils de diagnostic pour les réparateurs indépendants.

L'électrique a représenté 19% des ventes de véhicules neufs en France depuis début 2025 (et 24% pour le seul mois d'octobre), selon la Plateforme automobile, qui regroupe les industriels du secteur.