Saks Global va fermer la majorité de ses points de vente hors prix dans le cadre d'une procédure de faillite

Saks Global a déclaré jeudi qu'il allait mettre fin à 62 de ses activités hors prix, y compris ses magasins Saks OFF 5th et les magasins Last Call restants de Neiman Marcus, pour se concentrer sur le commerce de détail de luxe et les ventes à plein prix dans le cadre de sa procédure de faillite.

Le conglomérat de grands magasins haut de gamme avait déclaré dans des documents judiciaires antérieurs que son activité Saks OFF 5th, comprenant à la fois les ventes en ligne et les magasins en dur, devrait perdre 139 millions de dollars au cours de l'exercice 2025.

La société prévoit de fermer 57 de ses magasins Saks OFF 5th et les cinq magasins Neiman Marcus Last Call. Elle s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites au début du mois, dans le cadre de l'un des plus grands effondrements du commerce de détail depuisCOVID, à peine un an après qu'un accord visant à créer un géant du luxe a réuni Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus sous le même toit.

12 magasins Saks OFF 5th resteront ouverts afin de servir de canal de vente pour les stocks résiduels des autres grandes chaînes du conglomérat, a déclaré Saks jeudi.

Ces chaînes, dont Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, poursuivront leurs activités dans les magasins physiques et sur les canaux en ligne, a ajouté le groupe.

Dans un document déposé au début du mois de janvier, Saks Global avait annoncé qu'elle mettrait fin à ses activités de commerce électronique et les liquiderait.

La branche en ligne de Saks OFF 5th, appelée SO5 Digital, a été scindée en 2021, Saks Global détenant 80 % de l'unité.

La société commencera à fermer les ventes dans certains magasins Saks OFF 5th et dans tous les magasins Last Call restants à partir de samedi. Elle cessera également d'acheter des marchandises directement pour Saks OFF 5th.

Les activités de l'entité dans le domaine du commerce électronique et de la vente en magasin restent flexibles et peuvent être réorientées vers d'autres transactions, a déclaré la société.

"Alors que nous poursuivons la transformation de Saks Global, nous prenons des mesures décisives pour réorienter nos activités afin de mieux servir nos clients du secteur du luxe et de favoriser la vente au prix fort dans nos principales activités de luxe", a déclaré le nouveau directeur général de Saks Global Geoffroy van Raemdonck.