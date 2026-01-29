Saks Global va fermer certains magasins à prix réduit dans le cadre d'une procédure de faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Saks Global a déclaré jeudi qu'il allait mettre fin à la majorité de ses activités de vente à prix réduit, y compris ses magasins Saks OFF 5TH et les magasins Last Call restants de Neiman Marcus, pour se concentrer sur le commerce de détail de luxe et les ventes à plein prix dans le cadre de sa procédure de faillite .

Le conglomérat de grands magasins haut de gamme s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites au début du mois, dans le cadre de l'un des plus grands effondrements du commerce de détail depuis la pandémie, à peine un an après qu'un accord visant à créer un géant du luxe a réuni Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus sous le même toit.

Dans une déclaration déposée au début du mois de janvier, Saks Global avait annoncé qu'elle mettrait fin à ses activités de commerce électronique et qu'elle les liquiderait. La branche en ligne de Saks OFF 5th, appelée SO5 Digital, a été scindée en 2021, Saks Global détenant 80 % de l'unité.

La société a déclaré dans ses documents judiciaires que son activité Saks OFF 5TH, comprenant à la fois les ventes en ligne et les ventes au détail en magasin, devrait perdre 139 millions de dollars au cours de l'exercice 2025. Elle prévoit de fermer la plupart de ses 74 magasins Saks OFF 5TH et les cinq magasins Neiman Marcus Last Call.

Certains magasins Saks OFF 5TH resteront ouverts pour servir de canal de vente pour les stocks résiduels des autres chaînes du conglomérat - qui poursuivront leurs activités dans les magasins physiques et les canaux en ligne - y compris les magasins Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, a déclaré Saks jeudi.

Saks Global s'éloignera de l'achat direct de marchandises pour Saks OFF 5TH, et les activités de commerce électronique et de magasins physiques de l'entité pourraient s'orienter vers des transactions alternatives, a indiqué la société.

"Alors que nous poursuivons la transformation de Saks Global, nous prenons des mesures décisives pour réorienter nos activités afin de mieux servir nos clients du secteur du luxe et de favoriser la vente au prix fort dans nos principales activités de luxe", a déclaré Geoffroy van Raemdonck, le nouveau directeur général de Saks Global .