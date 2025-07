Sakina Karchaoui : « Que voulez-vous que je vous dise ?! »

« Totalement frustrées. »

Tel est l’état des joueuses de l’équipe de France, éliminées par l’Allemagne aux tirs au but en quarts de finale de l’Euro féminin, selon Sakina Karchaoui. Face aux médias, la vice-capitaine des Bleues s’est ainsi montrée assez abattue : « Je ne vais pas parler sous le coup de l’émotion, à chaud, on analysera les choses après les vacances. On est toutes frustrées, on n’arrive pas à y croire… On y croyait tellement, on voulait tellement donner… Il ne faut pas tout jeter, il faut garder tout ce qu’on a bien fait. Ce qui nous a unies et réunies, aussi. C’est injuste, mais que voulez-vous que je vous dise ?! » …

FC pour SOFOOT.com