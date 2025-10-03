Saka de retour en sélection, Foden, Grealish et Bellingham snobés par Thomas Tuchel
Honteux pour Mister Jack .
Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions , a dévoilé ce vendredi sa liste pour le rassemblement d’octobre . L’Angleterre affrontera le pays de Galles en amical le 9 avant de recevoir la Lettonie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde le 14. Une liste qui sent la continuité.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer