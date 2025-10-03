 Aller au contenu principal
Saka de retour en sélection, Foden, Grealish et Bellingham snobés par Thomas Tuchel
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 15:52

Honteux pour Mister Jack .

Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions , a dévoilé ce vendredi sa liste pour le rassemblement d’octobre . L’Angleterre affrontera le pays de Galles en amical le 9 avant de recevoir la Lettonie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde le 14. Une liste qui sent la continuité.…

SF pour SOFOOT.com

