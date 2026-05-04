Un chant antisémite lors du match Anderlecht-Club Bruges

On préfère quand ils se déguisent, tiens. Ce dimanche, le Club Bruges s’est imposé sur le terrain d’Anderlecht 1-3. À la 61 e , alors que Chrístos Tzólis venait de marquer le 0-3 de ce Topper, des supporters de la Venise du Nord se sont mis à sauter et chanter en chœur. « Al wie niet springt is een jood » ( « Qui ne saute pas est un juif » en VF) a été entendu dans le Lotto Park. Sur la vidéo, nous pouvons voir un drapeau des North Fanatics 2013, un groupe d’ultras censé avoir été dissous il y a deux ans.

🎶 l Certains supporters du Club Brugge se sont encore illustrés contre Anderlecht … On peut les entendre chanter « qui ne saute pas est un juif » au Lotto Park 😖 pic.twitter.com/cq1JFCuXck…

EA pour SOFOOT.com