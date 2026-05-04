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Les records que le PSG va battre s'il se qualifie en finale de Ligue des champions
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 18:01

Les records que le PSG va battre s'il se qualifie en finale de Ligue des champions

Les records que le PSG va battre s'il se qualifie en finale de Ligue des champions

J’ai une histoire, j’ai un background . S’il parvient à sortir le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi, le PSG pourrait marquer encore plus au fer rouge l’histoire du football français en coupe d’Europe. Voici une liste non exhaustive des records que pourrait battre le PSG en cas de qualification pour la finale.

En éliminant les Bavarois à l’Allianz Arena, Paris serait le premier club français à se qualifier pour deux finales de Ligue des champions consécutives. À jamais les premiers.…

TM pour SOFOOT.com

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