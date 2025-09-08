Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Saison terminée pour Jade Le Guilly
information fournie par So Foot•08/09/2025 à 20:20
L’hécatombe continue au PSG.
Outre les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué face à l’Ukraine, le PSG a connu une autre mauvaise nouvelle du côté de sa section féminine avec
Jade Le Guilly qui devrait être out jusqu’à la fin de saison
.…
