Saison terminée pour Jade Le Guilly
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 20:20

Saison terminée pour Jade Le Guilly

Saison terminée pour Jade Le Guilly

L’hécatombe continue au PSG.

Outre les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué face à l’Ukraine, le PSG a connu une autre mauvaise nouvelle du côté de sa section féminine avec Jade Le Guilly qui devrait être out jusqu’à la fin de saison .…

LB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank