L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine
08/09/2025 à 23:56

L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine

L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine

Les actions se multiplient.

Les supporters italiens ayant fait le déplacement au Nagyerdei Stadion de Debrecen en Hongrie ont mené plusieurs actions avant le coup d’envoi de la rencontre entre Israël et l’Italie pour dénoncer les exactions israéliennes dans la bande de Gaza .…

LB pour SOFOOT.com

Sport
