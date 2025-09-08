L'Italie s'impose face à Israël après un match fou

Aucune rencontre sans but.

Dans un match qui avait tout du piège, l’Italie a fini par s’imposer, non sans difficultés face à Israël. Dans une rencontre au contexte lourd entre les tensions qui agitent l’Italie à propos de la rencontre prochaine entre l’Italie et Israël prévue à Udine et l’attentat qui a eu lieu à Jérusalem ce lundi et qui a fait six morts, les Italiens ont subi les assauts israéliens de la 1ère à la 90ème minute mais se sont imposés. Alors que Manuel Locatelli a offert l’ouverture du score aux Israéliens peu après le premier quart d’heure de jeu (1-0,16 e ) , les protégés de Gennaro Gattuso ont su faire preuve de courage et de mental pour revenir au score grâce à Moïse Kean, auteur d’un doublé ce lundi soir (1-1, 40 e , 1-2, 54 e ) puis pour reprendre l’avantage grâce à Matteo Politano (2-3, 59 e ) après l’égalisation de Dor Peretz (2-2, 52 e ) . Mais c’est finalement le nouvel entrant Giacomo Raspadori qui pensait avoir cadenassé la victoire de la Nazionale en inscrivant le but du break (2-4, 81 e ) . Mais les Israéliens ont finalement inscrit deux buts en deux minutes pour égaliser grâce d’abord au cadeau d’Alessandro Bastoni qui a propulsé le cuir dans sa propre cage (3-4, 87e), avant que Peretz ne s’offre un doublé (4-4, 89 e ) , avant de profiter. La libération est finalement venue de Sandro Tonali dans le temps additionnel (4-5, 90 e +1) , laissant cette fois Israël sans réponse et permet à la Nazionale de se relancer dans ce groupe I.…

LB pour SOFOOT.com