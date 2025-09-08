Les Bleuets s'imposent facilement face à la Serbie
France espoirs 3-0 Serbie espoirs
Buts : Tel (2 e , 90 e +3), Leroux (56 e ) pour les Bleuets
Magic Mathys.…
LB pour SOFOOT.com
