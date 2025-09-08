 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bleuets s'imposent facilement face à la Serbie
08/09/2025 à 23:34

Les Bleuets s'imposent facilement face à la Serbie

Les Bleuets s'imposent facilement face à la Serbie

France espoirs 3-0 Serbie espoirs

Buts : Tel (2 e , 90 e +3), Leroux (56 e ) pour les Bleuets

Magic Mathys.…

LB pour SOFOOT.com

