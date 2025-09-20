 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sainté s'impose face à Reims après un match à rebondissements
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 21:59

Sainté s'impose face à Reims après un match à rebondissements

Sainté s'impose face à Reims après un match à rebondissements

Saint-Étienne 3-2 Reims

Buts : Stassin (27 e , 45 e ), Miladinović (49 e ) pour les Verts // Teuma (43 e sp, 69 e ) pour les Champenois

Bataille de doublés.…

LB pour SOFOOT.com

