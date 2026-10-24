Sainté fait sauter Nantes sur le gong

Saint-Etienne 1-0 Nantes

But : Boakye (90 e )

Le Chaudron est imprenable. Cinq matchs à Geffroy Guichard, cinq victoires : Saint-Étienne a continué de faire kiffer son public en battant Nantes ce samedi (1-0). Il a fallu patienter, mais les Verts ne l’ont pas regretté : le stade a explosé lorsque le centre de Mahmoud Jabeur a trouvé le coup de tête d’Augustine Boakye (1-0, 90 e ) . La Ligue 1 est encore loin, même si le kop stéphanois a fêté ça avec des fumigènes et des feux d’artifices, mais Sainté dispose d’un joli matelas de six points sur son dauphin Nancy. Une pensée, aussi, pour Jakob Breum, qui a gagné un rendez-vous chez le dentiste en perdant une dent en début de deuxième période.…

QB pour SOFOOT.com