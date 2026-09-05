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Sainté enchaîne une cinquième victoire
information fournie par So Foot 05/09/2026 à 22:06
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Sainté enchaîne une cinquième victoire

Sainté enchaîne une cinquième victoire

Saint-Etienne 3-1 Montpellier

Buts : Bernauer (41 e ), Boakye (49 e ), Duffus (71 e ) // Meddah (45 e +6)

Reçu 5/5 ! Saint-Étienne est à l’heure en ce début de saison : cinq matchs, cinq victoires. Ce samedi, c’est Montpellier qui a subi la loi de l’ASSE (3-1). Maxime Bernauer a gratifié le Chaudron d’une reprise de volée surpuissante à la réception d’un centre d’Irvin Cardona (1-0, 41 e ) . Daylam Meddah a parfaitement coupé celui de Nordi Mukiele pour égaliser (1-1, 45 e +6) , mais Sainté a fait la différence en deuxième période. Et là encore, le Chaudron en a pris plein les yeux.…

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