Saint-Maximin explique pourquoi il a refusé 26 millions

« 26 millions, c’est une belle offre. Mais changer la vie des gens, ça n’a pas de prix » . Le jeu de société Helios, créé par Allan Saint-Maximin , fait fureur, au point que le joueur du Charlotte FC a reçu une offre mirobolante de rachat. Qu’il a refusée, car il voit plus loin que ça.

« Ne soyez pas choqués, ça reste une offre, et elle a été refusée pour plusieurs raisons. Je préfère largement qu’ils entrent au capital du projet, dans une logique de private equity (capital-investissement), en investissant une somme plus raisonnable contre des parts, plutôt que de leur vendre entièrement mon jeu. J’ai passé énormément de temps à imaginer ce jeu , à créer ses règles et à le concevoir. Je ne peux pas abandonner toute cette vision pour de simples intérêts financiers » , explique-t-il.…

QB pour SOFOOT.com