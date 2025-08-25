Saint-Maximin décisif pour ses débuts au Mexique
Arriba, arriba Mexico.
Mi-août, Allan Saint-Maximin s’était engagé avec les Mexicains du Club América pour deux saisons. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’ancien de Newcastle a réalisé des débuts en fanfare sur la pelouse de l’Atlas à Guadalajara. Entré à l’heure de jeu alors que son équipe était menée au score, le Français a inscrit le but de la victoire à la 89 e minute pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.…
