Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire

Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire

Écris l’histoire. Malgré le nul concédé sur la pelouse de Lille (0-0), alors que Saint-Malo évoluait à 11 contre 9, l’essentiel a été assuré par les protégées de Roland Jamelot. À une journée de la fin du championnat, les Malouines sont assurées d’obtenir le deuxième billet d’accession à la Première Ligue , derrière Toulouse.

Ça paraissait impossible et pourtant elles l’ont fait… les Diablesses en Première Ligue 💛🖤 pic.twitter.com/Rcrg5isVWQ…

LB pour SOFOOT.com