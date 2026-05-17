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Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 17:23

Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire

Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire

Écris l’histoire. Malgré le nul concédé sur la pelouse de Lille (0-0), alors que Saint-Malo évoluait à 11 contre 9, l’essentiel a été assuré par les protégées de Roland Jamelot. À une journée de la fin du championnat, les Malouines sont assurées d’obtenir le deuxième billet d’accession à la Première Ligue , derrière Toulouse.

Ça paraissait impossible et pourtant elles l’ont fait… les Diablesses en Première Ligue 💛🖤 pic.twitter.com/Rcrg5isVWQ…

LB pour SOFOOT.com

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