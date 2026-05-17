La fête et le nul pour l'Inter

Inter Milan 1-1 Hellas Vérone

But : Edmundsson (47 e CSC) pour les Nerazzuri // Bowie (90 e +2) pour les Gialloblu

Le PSG est jaloux. Pour sa dernière de la saison à domicile, l’Inter Milan a pu célébrer le 21 e sacre de son histoire dans une magnifique ambiance , de l’arrivée du bus dans une liesse générale au tifo accompagnant les joueurs à leur entrée sur la pelouse. Côté terrain, les Nerazzuri ont espéré pouvoir se contenter du minimum, avant de se faire reprendre sur le gong par le Hellas Vérone (1-1) . Cristian Chivu avait d’ailleurs quelque peu fait tourner, et cela s’est ressenti au fil d’un premier acte où Henrikh Mkhitaryan a notamment une belle balle de 1-0.…

TB pour SOFOOT.com