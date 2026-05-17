En direct : le multiplex de la dernière journée de Ligue 1
Plus que 90 minutes à vivre dans cette saison 2025-2026 de Ligue 1, et encore du suspense à (presque) tous les étages. Alors, l'OL ou le LOSC peuvent-ils se vautrer en beauté et laisser une place en Ligue des champions au Stade rennais ? Qui de l'OM et de l'AS Monaco sera élu nigaud de l'année ? Plus bas, qui des Niçois, Auxerrois ou Havrais joueront remettront leur destin entre les gants de Brice Maubleu ? Verdict dans une grosse heure et demie !
Brest 0-0 Angers
Lille 0-0 Auxerre …
Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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