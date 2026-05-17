Brighton chute et voit Brentford se rapprocher

Chelsea a le sourire. Si beaucoup d’équipes n’avaient plus rien à jouer lors de cette 37e journée, la course à l’Europe n’a pas encore livré son verdict pour les prétendants à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence.

Alors que Brighton s’est incliné face à Leeds en toute fin de match sur un but de Dominic Calvert-Lewin (1-0, 90 e +6) , Brentford n’a pas su profiter du faux pas de son rival pour les dépasser au classement. Mais, les Bees ont limité la casse en parvenant à accrocher Crystal Palace en toute fin de match au Brentford Community Stadium (2-2). Dans le ventre mou, les Eagles n’ont plus rien à jouer dans cette fin de championnat. Oui mais les protégés d’Oliver Glasner ont la première finale de leur histoire face au Rayo Vallecano en C4 le 27 mai prochain à préparer. Une donnée qu’avait parfaitement en tête Ismaïla Sarr au moment de se faire justice en transformant le penalty qu’il a obtenu dès l’entame de la rencontre (0-1, 6 e ) . Les Eagles ont beau dominé la rencontre, ils ont peiné à inscrire le but du break puisque les tentatives de Sarr (16 e ), puis Jørgen Strand Larsen (33 e ) se sont toutes deux écrasées sur les montants de Caoimhin Kelleher. Contre le cours du jeu, les Bees sont parvenus à revenir à hauteur grâce à l’ancien lorientais Dango Ouattara, buteur malgré lui en contrant le dégagement de Jaydee Canvot (1-1, 40 e ) . Mais Crystal Palace est finalement parvenu à inscrire ce deuxième but qui les a fuit toute la première période grâce à Adam Wharton, parfaitement servi par Daniel Muñoz (1-2, 52 e ) . Mais Ouattara, buteur casquette sur le premier but des Bees , avait à coeur de marquer de son empreinte cette rencontre et sur un centre de Sepp van den Berg, l’international burkinabé a sauté plus haut que tout le monde pour reprendre le ballon et l’envoyer dans la gauche du but (2-2, 88 e ) .…

LB pour SOFOOT.com