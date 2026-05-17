 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brighton chute et voit Brentford se rapprocher
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 18:05

Brighton chute et voit Brentford se rapprocher

Brighton chute et voit Brentford se rapprocher

Chelsea a le sourire. Si beaucoup d’équipes n’avaient plus rien à jouer lors de cette 37e journée, la course à l’Europe n’a pas encore livré son verdict pour les prétendants à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence.

Alors que Brighton s’est incliné face à Leeds en toute fin de match sur un but de Dominic Calvert-Lewin (1-0, 90 e +6) , Brentford n’a pas su profiter du faux pas de son rival pour les dépasser au classement. Mais, les Bees ont limité la casse en parvenant à accrocher Crystal Palace en toute fin de match au Brentford Community Stadium (2-2). Dans le ventre mou, les Eagles n’ont plus rien à jouer dans cette fin de championnat. Oui mais les protégés d’Oliver Glasner ont la première finale de leur histoire face au Rayo Vallecano en C4 le 27 mai prochain à préparer. Une donnée qu’avait parfaitement en tête Ismaïla Sarr au moment de se faire justice en transformant le penalty qu’il a obtenu dès l’entame de la rencontre (0-1, 6 e ) . Les Eagles ont beau dominé la rencontre, ils ont peiné à inscrire le but du break puisque les tentatives de Sarr (16 e ), puis Jørgen Strand Larsen (33 e ) se sont toutes deux écrasées sur les montants de Caoimhin Kelleher. Contre le cours du jeu, les Bees sont parvenus à revenir à hauteur grâce à l’ancien lorientais Dango Ouattara, buteur malgré lui en contrant le dégagement de Jaydee Canvot (1-1, 40 e ) . Mais Crystal Palace est finalement parvenu à inscrire ce deuxième but qui les a fuit toute la première période grâce à Adam Wharton, parfaitement servi par Daniel Muñoz (1-2, 52 e ) . Mais Ouattara, buteur casquette sur le premier but des Bees , avait à coeur de marquer de son empreinte cette rencontre et sur un centre de Sepp van den Berg, l’international burkinabé a sauté plus haut que tout le monde pour reprendre le ballon et l’envoyer dans la gauche du but (2-2, 88 e ) .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le cheval pur-sang Sel Jem, monté par le jockey français Johnny Charron, vainqueur du Grand Steeple-Chase de Paris, le 17 mai 2026 à Auteuil ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Le cheval pur sang Sel Jem remporte le Grand Steeple-Chase de Paris
    information fournie par AFP 17.05.2026 18:02 

    Le cheval pur-sang Sel Jem, âgé de 9 ans, monté par Johnny Charron a remporté facilement dimanche à Auteuil le Grand Steeple-Chase de Paris 2026, une course marathon de six kilomètres, après avoir franchi sans commettre de faute les 23 obstacles du parcours en ... Lire la suite

  • Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire
    Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire
    information fournie par So Foot 17.05.2026 17:23 

    Écris l’histoire. Malgré le nul concédé sur la pelouse de Lille (0-0), alors que Saint-Malo évoluait à 11 contre 9, l’essentiel a été assuré par les protégées de Roland Jamelot. À une journée de la fin du championnat, les Malouines sont assurées d’obtenir le deuxième ... Lire la suite

  • La fête et le nul pour l'Inter
    La fête et le nul pour l'Inter
    information fournie par So Foot 17.05.2026 17:01 

    Inter Milan 1-1 Hellas Vérone But : Edmundsson (47 e CSC) pour les Nerazzuri // Bowie (90 e +2) pour les Gialloblu Le PSG est jaloux. Pour sa dernière de la saison à domicile, l’Inter Milan a pu célébrer le 21 e sacre de son histoire dans une magnifique ambiance ... Lire la suite

  • En direct : le multiplex de la dernière journée de Ligue 1
    En direct : le multiplex de la dernière journée de Ligue 1
    information fournie par So Foot 17.05.2026 16:50 

    Plus que 90 minutes à vivre dans cette saison 2025-2026 de Ligue 1, et encore du suspense à (presque) tous les étages. Alors, l'OL ou le LOSC peuvent-ils se vautrer en beauté et laisser une place en Ligue des champions au Stade rennais ? Qui de l'OM et de l'AS ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank