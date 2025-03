Saint-Frégant : son club, ses vaches et le loto bouse du siècle

Lauréat de la sixième édition du Vrai Foot Day, le club de Saint-Frégant (Finistère) organise ce dimanche un match de gala contre son voisin Kernilis, couplé à un loto bouse qui permettra aux vraies stars locales, les vaches, de briller. Un événement festif pour entretenir la flamme du bourg, tout en récoltant des fonds pour une association.

Nous sommes le dimanche 23 mars 2025. Toute la France du football est occupée par le match des Bleus contre la Croatie… Toute ? Non ! Un village d’irréductibles bretons résiste encore et toujours, plus intéressé par les bouses de vaches et le bar du coin. Saint-Frégant, petit bourg de 850 habitants situé 20 kilomètres au nord de Brest, sera en effervescence à l’occasion du Vrai Foot Day : le club local, La Vaillante Saint-Frégant, organise un derby caritatif contre l’Hermine Kernilisienne ainsi qu’un loto bouse géant au Stade Goulven Corlosquet, au profit de l’association Ensemble pour Anna. « L’événement du siècle en Saint-Frégant » , rien que ça.

Entre potes

Ici comme dans beaucoup de communes rurales, pas de boulangerie, de pharmacie ou d’épicerie, mais des champs à foison, et seulement un bar et un club de foot pour faire battre le cœur du bourg. « C’est l’association qui permet de faire du lien, d’intégrer de nouveaux habitants , souligne Damien Jaffrès, coprésident de La Vaillante. On a une cinquantaine de personnes à nos matchs le dimanche, c’est le moment de la semaine où tout le monde peut se retrouver. Ça crée un joli truc. Le club est tellement important, tellement ancré dans la commune, que tout le monde a un lien avec. » La bande doit malgré tout mouiller le maillot pour que le navire reste à flot : l’an passé, le club était tombé sous la barre des vingt licenciés.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com