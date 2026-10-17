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Omar Da Fonseca acclamé en pleine manifestation à Paris
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 21:00

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Omar Da Fonseca acclamé en pleine manifestation à Paris

Omar Da Fonseca acclamé en pleine manifestation à Paris

La manifestant que vous n’aviez pas vu venir. Annoncé de longue date, ce samedi 17 octobre a été le théâtre de nombreuses manifestations à travers l’Hexagone, dans la foulée du mouvement lycéen qui secoue le pays depuis plusieurs semaines. À Paris, le défilé a donné lieu à un énième croisement entre les mobilisations et le monde du football, et ce de manière plus inattendue. Présent au milieu de la manifestation, Omar Da Fonseca a en effet été acclamé par la foule .

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