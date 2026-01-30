Saint-Étienne tient sa première recrue de l'hiver
Du mouvement chez les Verts. Cinquième de Ligue 2, à deux petits points du dauphin, Saint-Étienne compte bien se refaire une place dans l’élite la saison prochaine.
Histoire de mettre toutes les chances de son côté, l’ASSE a officialisé ce mercredi l’arrivée du milieu ivoirien Abdoulaye Kanté en provenance de Middlesbrough, actuel deuxième de Championship. …
