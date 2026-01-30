Après la relaxe de Daniel Riolo, Didier Deschamps va faire appel

Il ne digère pas. Débouté dans son procès pour diffamation face à Daniel Riolo, Didier Deschamps n’a pas dit son dernier mot . Alors que le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le journaliste ce vendredi, la Dèche a annoncé sa volonté de faire appel. En effet, si la diffamation n’a pas été retenue pour des raisons techniques, le jugement reconnaît que les propos de Riolo « sont péjoratifs et ont pu de ce fait légitimement heurter la partie civile » .

Pour rappel, le journaliste avait notamment qualifié le sélectionneur des Bleus de « menteur » au sujet de la blessure de Karim Benzema avant le Mondial 2022. En janvier 2023, l’animateur de RMC avait aussi affirmé que Deschamps avait trempé dans « toutes les affaires louches du football français » .…

CMF pour SOFOOT.com