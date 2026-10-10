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Les ultras du PSG solidaires des lycéens
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 22:34

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Les ultras du PSG solidaires des lycéens

Les ultras du PSG solidaires des lycéens

« Vos milices répriment, notre jeunesse résiste. » Voilà ce que disait la banderole déployée par les ultras du Paris Saint-Germain lors de la première période contre Le Mans ce samedi. Une marque de soutien au mouvement lycéen , et de condamnation des violences policières . Les stadiers sont immédiatement intervenus pour retirer la banderole, ce qui a entraîné le départ de la quasi-totalité des ultras de la tribune Auteuil en signe de protestation.

Les supporters sont revenus un peu plus tard, juste avant le début de la deuxième période. Une banderole similaire avait été déployée par les supporters lensois à Bollaert vendredi soir. Plus de 200 lycéens ont été blessés depuis le début du mouvement. L’IGPN a ouvert 24 enquêtes sur des faits qui pourraient s’apparenter à des violences policières.…

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