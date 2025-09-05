Saint-Étienne perd son ambidextre
Il sait jouer aussi bien du pied droit que de la jambe gauche, et il va désormais le montrer en Turquie.
Membre de l’effectif de Saint-Étienne depuis 2022, Benjamin Bouchouari quitte les Verts avec qui il a disputé près de cent matchs : ce vendredi, le club français a en effet officialisé le départ du milieu de terrain vers Trabzonspor sur son compte X (anciennement Twitter).…
FC pour SOFOOT.com
