Saint-Étienne perd son ambidextre
05/09/2025 à 18:40

Saint-Étienne perd son ambidextre

Saint-Étienne perd son ambidextre

Il sait jouer aussi bien du pied droit que de la jambe gauche, et il va désormais le montrer en Turquie.

Membre de l’effectif de Saint-Étienne depuis 2022, Benjamin Bouchouari quitte les Verts avec qui il a disputé près de cent matchs : ce vendredi, le club français a en effet officialisé le départ du milieu de terrain vers Trabzonspor sur son compte X (anciennement Twitter).…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
  Lyon récupère un ancien de la maison
    Lyon récupère un ancien de la maison
    05.09.2025 18:06 

    « Et je remets Rachon… » Selon L’Équipe , Rachid Ghezzal va faire son grand retour à l’Olympique lyonnais , son club formateur . Libre de tout contrat depuis son départ cet été de Rizespor, l’ailier de 33 ans revient en Ligue 1, sept ans après son départ de l’AS ... Lire la suite

  Le mercato ne va pas du tout vous manquer
    Le mercato ne va pas du tout vous manquer
    05.09.2025 17:29 

    Il y a beaucoup plus de coachs français de Ligue 1 qui nous lisent qu’on ne le pense. Le mercato s’est terminé le 1 er septembre dernier pour les championnats du big 5 . Depuis trois mois, vos équipes de cœur étaient victimes des pickpockets de la Premier League ... Lire la suite

  McCourt et Oughourlian unissent leurs voix pour critiquer la LFP
    McCourt et Oughourlian unissent leurs voix pour critiquer la LFP
    05.09.2025 17:16 

    L’alliance nord-sud. Réunis par Le Figaro pour un entretien en commun, le propriétaire américain de l’OM Frank McCourt et son homologue du RC Lens Joseph Oughourlian ont tiré à boulets rouges sur la gestion de la Ligue de Football Professionnel . « La gouvernance ... Lire la suite

  Mbappé perd du terrain dans le cœur des Français
    Mbappé perd du terrain dans le cœur des Français
    05.09.2025 16:27 

    Le brassard pèse lourd. L’institut de sondage français Odoxa a publié ce vendredi les résultats d’une enquête sur différents sujets liés à l’équipe de France. À la veille du début des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, les Français semblent accorder ... Lire la suite

L'offre BoursoBank