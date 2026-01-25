Saint-Étienne ne devrait pas changer de coach... pour l'instant

Sur un siège très éjectable. Eirik Horneland se sait menacé et les derniers résultats de Saint-Étienne ne vont pas lui offrir de la tranquillité. Battus par Reims ce samedi, les Verts n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat et pourraient même glisser à la 5e place en fonction de la dernière rencontre de la journée entre Le Mans et Dunkerque.

Une simple question de temps… et de remplaçant ?

Sur le banc stéphanois depuis plus d’un an, le Norvégien ne ferait plus l’unanimité dans le Forez, selon L’Équipe . Le quotidien rapporte que les dirigeants de Kilmer Sports Venture, propriétaire de l’ASSE, prospectent à l’étranger pour trouver un potentiel remplaçant. Un accord avait même été trouvé, avant un désistement.…

CG pour SOFOOT.com