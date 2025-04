information fournie par So Foot • 23/04/2025 à 18:00

Saint-Étienne-Lyon : quenelles gratuites pour bien digérer la victoire dans le derby

Les Verts bouffent les Lyonnais.

Philippe Déléage, fromager à Saint-Étienne et fan du club local , avait sorti un pari samedi matin : « Si les Verts battent Lyon, mardi j’offre toutes les quenelles. » Fou rire dans la boutique. Même les supporters stéphanois se sont moqués. « On m’a dit que je ne prenais pas de risques » , rigole-t-il aujourd’hui dans les colonnes du Progrès . Faut dire qu’une victoire de l’ASSE dans le derby, ce n’était plus arrivé depuis 2019.…

CV pour SOFOOT.com