Saint-Étienne leader de Ligue 2 !
Saint-Étienne 4-0 Rodez
Buts : Duffus (27 e ), Jaber (47 e ), Cardona (56 e ) et Davitashvili (79 e ) pour les Verts
Retour réussi.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Malick est souverain, de toutes façons. Passeur décisif sur l’unique but de Georges Mikautadze contre Lens, Malick Fofana a été un des Lyonnais les plus actifs cet après-midi, mais pourrait quitter le Rhône avant la fin du mercato. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier ... Lire la suite
Majorque 0-3 Barcelone Buts : Raphinha (7 e ), Torres (24 e ) et Yamal (90 e +4) Deux buts et deux cartons rouges adverses, en… une seule mi-temps.… FC pour SOFOOT.com
Sans forcer et avec ses recrues Hrádecký et Dier titulaires, l'AS Monaco a pris le meilleur sur Le Havre. Courageux mais limités, les Havrais vont sans doute galérer cette saison. Monaco 3-1 Le Havre Buts : Lloris (csc, 32 e ), Dier (61 e ) et Akliouche (74 e ) ... Lire la suite
Wolves 0-4 Manchester City Buts : Haaland (34 e et 61 e ), Reijnders (37 e ) et Cherki (81 e ) pour les Skyblues What a good start !… UL pour SOFOOT.com
