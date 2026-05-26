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Saint-Étienne et Nice se neutralisent dans l'ennui
information fournie par So Foot 26/05/2026 à 22:47

Saint-Étienne et Nice se neutralisent dans l'ennui

Saint-Étienne et Nice se neutralisent dans l'ennui

Saint-Étienne 0-0 Nice

Geoffroy-Guichard n’attendait que ça : vivre un premier round fou pour une place en Ligue 1. Pour ce barrage aller d’accession à l’élite contre l’OGC Nice, les 39772 spectateurs du stade de l’ASSE ont répondu présents de la première à la dernière minute en mettant une ambiance folle. Tout l’inverse des joueurs de deux équipes apeurés et auteurs d’un match ennuyant à souhait qui s’est conclu sur un score nul et vierge.

L’intensité au rendez-vous, la technique aux abonnés absents

Timides et emportés par l’enjeu, les deux équipes produisent tellement peu de jeu que le premier acte se résume en une histoire d’arbitrage vidéo. Quelques minutes après l’heure de jeu, Luan Gadegbeku est servi par Lucas Stassin dans le dos de la défense niçoise. La pépite stéphanoise s’écroule à l’entrée de la surface. Monsieur Bastien va se cramer les yeux à l’écran VAR et annonce le verdict : la faute se termine en dehors de la surface. Pas de pénalty pour l’ASSE. Les spectateurs de Geoffroy-Guichard grondent mais vont rapidement redevenir amis avec l’arbitre du soir. Avant de rentrer au vestiaire, Lucas Stassin, revenu défendre dans sa surface sur un corner, envoie un vilain coup de pied dans la tronche de Kojo Peprah Oppong. Pas assez pour l’arbitre du soir Benoît Bastien. Un soulagement pour les supporters stéphanois, déjà stressés quand la tentative de Jonathan Clauss frôlait la barre sur coup-franc à la 25e. La seule action dangereuse de cette ennuyeuse première mi-temps de barrage d’accession.…

MBC pour SOFOOT.com

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