Le menu de Robert Pirès pour la finale de la Ligue des champions

Le menu de Robert Pirès pour la finale de la Ligue des champions

Un peu de chauvinisme dans l’assiette. Finaliste défait de la Ligue des champions 2006 avec Arsenal, Robert Pirès n’a qu’une envie : se régaler devant une victoire de son ancien club contre le PSG ce samedi 30 mai. Avant la finale, celui qui doit encore muscler ses analyses parfois boring sur Canal + a dévoilé ses prédictions pour la finale dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la chaîne cryptée. Spoiler : d’après lui, « Arsenal va manger le PSG. »

Selon le vainqueur de la Coupe du monde 98, les joueurs parisiens « auront moins faim suite à leur sacre de champion de France.» Décidément sûr de lui, Pirès ajoute même que Paris ne gagnera pas car « ils vont bien se faire contrer et allumer par les joueurs d’Arsenal. » …

MBC pour SOFOOT.com